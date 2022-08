Tu mi nascondi qualcosa: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 11 agosto 2022, va in onda Tu mi nascondi qualcosa su Canale 5. Si tratta di una commedia uscita nel 2018 con la regia di Giuseppe Loconsole. Il film dura circa 87 minuti. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Tu mi nascondi qualcosa racconta di Valeria, che aiuta suo padre con l’agenzia di investigazioni specializzata in infedeltà. Purtroppo l’agenzia commette un errore e fa Francesco, che di professione fa il clown, scopra il tradimento della compagna, così la lascia. Valeria avverte una certa responsabilità sulle proprie spalle così cerca di aiutare Francesco a superare quella ferita. Ma ci sono anche altre storie da raccontare nel film. Come quella di Linda, ad esempio, che nella vita è una attrice porno di successo fidanzata con Enzo, aspirante scrittore che tuttavia non riesce a sbarcare il lunario. Ezio a quel punto, depresso e sconsolato, spinge Linda tra le braccia di un suo collega, credendo che meriti di meglio. Alberto infine è un imprenditore edile che viene ritrovato in mare sulla costa tunisina e non ricorda nulla della sua vita passata, incluse le due mogli e i figli.

Tu mi nascondi qualcosa: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto qual è la trama, passiamo al cast di Tu mi nascondi qualcosa. Il film punta tutto su Rocco Papaleo, attore amatissimo che interpreta Alberto. Ma ci sono altri nomi che hanno animato il cinema italiano negli ultimi anni. Di seguito ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Rocco Papaleo: Alberto

Rocío Muñoz Morales: Jamila

Giuseppe Battiston: Francesco

Sarah Felberbaum: Valeria

Alessandro Tiberi: Ezio

Stella Egitto: Linda

Eva Robin’s: Pamela

Olga Rossi: Irene

Simon Grechi: Jacopo

Ninni Bruschetta: Vittorio, padre di Valeria

Federico Tolardo: Marco

Jonis Bascir: psichiatra

Valerio Da Silva: Giacomo

Camilla Nigro: Giada

Marilina Succo: Sara

Giuseppe Antignati: Igor

Tarek Koussani: il dottore

Streaming e TV

Dove vedere Tu mi nascondi qualcosa in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, giovedì 11 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.