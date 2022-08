Tu mi nascondi qualcosa cast: attori e personaggi del film

Chi fa parte di Tu mi nascondi qualcosa, il film commedia in onda questa sera – giovedì 11 agosto 2022 – su Canale 5? Si tratta di una pellicola uscita nel 2018 e diretto da Giuseppe Loconsole. La storia è concentrata su diversi personaggi che vagano alla ricerca della verità. Valeria ad esempio è una fotografa amatoriale che aiuta suo padre nell’agenzia di investigazioni specializzata in tradimetni. Purtroppo commette un errore e un tale Francesco scopre che sua moglie lo sta tradendo poco prima delle nozze. Un’altra coppia è quella composta da Linda ed Ezio. Mentre la donna è un’attrice porno, Ezio vorrebbe diventare uno scrittore ma non ci riesce e si sente una nullità così si convince che Linda dovrebbe frequentare un uomo del suo calibro. Un’altra storia avvincente è quella di Alberto, un imprenditore che viene ritrovato a largo della costa tunisina senza memoria. L’uomo non ricorda la sua vita passata, incluse le due mogli e i rispettivi figli, che naturalmente non si conoscono. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast: attori e personaggi

Il cast di Tu mi nascondi qualcosa è ricco di spunti e di nomi interessanti per il mondo dello spettacolo italiano. Rocco Papaleo ad esempio interpreta Alberto, mentre Giuseppe Battiston interpreta Francesco. Ecco chi fa parte del cast, tra attori e personaggi:

Rocco Papaleo: Alberto

Rocío Muñoz Morales: Jamila

Giuseppe Battiston: Francesco

Sarah Felberbaum: Valeria

Alessandro Tiberi: Ezio

Stella Egitto: Linda

Eva Robin’s: Pamela

Olga Rossi: Irene

Simon Grechi: Jacopo

Ninni Bruschetta: Vittorio, padre di Valeria

Federico Tolardo: Marco

Jonis Bascir: psichiatra

Valerio Da Silva: Giacomo

Camilla Nigro: Giada

Marilina Succo: Sara

Giuseppe Antignati: Igor

Tarek Koussani: il dottore

Tu mi nascondi qualcosa streaming e TV

Dove vedere Tu mi nascondi qualcosa in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, giovedì 11 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.