Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 13 agosto 2022, va in onda Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto su Rete 4. Il film è datato 1874 ed è diretto da Lina Wertmuller. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. La protagonista, Raffaella Pavone Lanzetti, è sposata con un facoltoso milanese anticomunista e si godono insieme le vacanze su uno yacht lussuoso. Entrambi non temono di ostentare la propria ricchezza e si rivolge spesso in modo offensivo al personale di bordo, in particolare contro Gennarino. Un giorno la donna pretende che sia proprio Gennarino a portarla a riva con un gommone per raggiungere i suoi amici. Purtroppo il gommone naufraga e i due approdano su un’isola deserta dove i ruoli si capovolgono ed è Gennarino che inizia ad insultare e comandare.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo chi fa parte del cast. Di seguito ecco l’elenco di attori e personaggi:

Mariangela Melato: Raffaella Pavone Lanzetti

Giancarlo Giannini: Gennarino Carunchio

Riccardo Salvino: signor Pavone Lanzetti

Isa Danieli: signora Carunchio

Aldo Puglisi: un collega di Gennarino

Anna Melita: una conoscente di Raffaella

Eros Pagni: un giornalista socialista conoscente dei Pavone Lanzetti

Streaming e TV

Dove vedere Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 13 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.