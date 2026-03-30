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Transporter – Extreme: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Transporter – Extreme: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transporter – Extreme, film del del 2005 diretto da Louis Leterrier, e prodotto da Luc Besson, anche co-sceneggiatore, con protagonista Jason Statham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Martin, ex mercenario, cambia lavoro e diventa autista della famiglia del ministro Billings, un personaggio importante della narcotici il quale tenta di far approvare leggi restrittive contro la droga. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio, tutto procede per il meglio fino a quando il bambino viene rapito. L’organizzazione criminale responsabile del rapimento inietta un virus letale e contagioso, che si attiverà dopo quattro ore. L’obiettivo non era il piccolo ma il padre, che andando alla riunioni con i massimi esponenti dell’antidroga li contagerà, eliminandoli. Toccherà a Frank risolvere la situazione.

Transporter – Extreme: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transporter – Extreme, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Statham: Frank Martin
  • Alessandro Gassmann: Gianni Chellini
  • Amber Valletta: Audrey Billings
  • Kate Nauta: Lola
  • Matthew Modine: Jefferson Billings
  • Jason Flemyng: Dimitri
  • François Berléand: Tarconi

Streaming e tv

Dove vedere Transporter – Extreme in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 30 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Redazione TPI
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