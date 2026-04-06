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Transporter 3: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

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di Anton Filippo Ferrari
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Transporter 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transporter 3 (Le Transporteur 3), film del 2008 diretto da Olivier Megaton e prodotto da Luc Besson, anche co-sceneggiatore, con protagonista Jason Statham. È il terzo episodio della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Se si allontana dall’auto di 24 m il bracciale esplode. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un ministro ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo senza successo. Frank si mette quindi all’inseguimento della banda di criminali che ha preso in ostaggio Valentina.

Transporter 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transporter 3, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Statham: Frank Martin
  • Natal’ja Rudakova: Valentina
  • François Berléand: Ispettore Tarconi
  • Robert Knepper: Johnson
  • Jeroen Krabbé: Leonid Vasilev
  • Alex Kobold: Leonid Vasilev
  • David Atrakchi: Malcom Manville
  • Yann Sundberg: Flag
  • Eriq Ebouaney: Ice
  • Semmy Schilt: Gigante
  • David Kammenos: Guidatore del Supermarket
  • Silvio Simac: Mighty Joe
  • Oscar Relier: Guidatore
  • Timo Dierkes: Otto
  • Igor Koumpan: Poliziotto ucraino
  • Paul Barrett: Capitano

Streaming e tv

Dove vedere Transporter 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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