Transformers – Il risveglio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers – Il risveglio, film del 2023 diretto da Steven Caple Jr. Basato sulla linea di giocattoli Transformers, rappresenta il settimo capitolo della serie cinematografica Transformers e il sequel di Bumblebee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pianeta natale dei Maximal, una razza avanzata di Cybertroniani con modalità animale che si sono evoluti su un pianeta giungla colonizzato da altri Transformers molto tempo fa, viene attaccato dall’oscuro e malvagio dio del caos e divoratore di pianeti, chiamato Unicron. I suoi araldi, i Terrorcon, ed un esercito di droni Predacon, guidati da Scourge, cercano di ottenere per il loro padrone il più grande pezzo di tecnologia dei Maximal, la Chiave a Transcurvatura, che può aprire portali attraverso lo spazio e il tempo con infiniti mondi da distruggere. Il leader dei Maximal, Apelinq, si sacrifica lottando contro Scourge per permettere agli altri Maximal di fuggire dal pianeta prima che Unicron lo divori. Ora sotto il comando di Optimus Primal, i Maximal usano la chiave per fuggire sul pianeta Terra.

Transformers – Il risveglio: il cast

Abbiamo visto la trama di Trasformers – Il risveglio, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Ramos: Noah Diaz

Dominique Fishback: Elena Wallace

Dean Scott Vazquez: Kris Diaz

Lauren Vélez: Breanna Diaz

Tobe Nwigwe: Reek

Michael Kelly: Agente Burke

Sarah Stiles: Jillian Robinson

Lucas Huarancca: Amaru

Leni Parker: signora Greene

Aidan Devine: Bishop

