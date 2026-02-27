Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Transformers – Il risveglio: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Transformers – Il risveglio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers – Il risveglio, film del 2023 diretto da Steven Caple Jr. Basato sulla linea di giocattoli Transformers, rappresenta il settimo capitolo della serie cinematografica Transformers e il sequel di Bumblebee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pianeta natale dei Maximal, una razza avanzata di Cybertroniani con modalità animale che si sono evoluti su un pianeta giungla colonizzato da altri Transformers molto tempo fa, viene attaccato dall’oscuro e malvagio dio del caos e divoratore di pianeti, chiamato Unicron. I suoi araldi, i Terrorcon, ed un esercito di droni Predacon, guidati da Scourge, cercano di ottenere per il loro padrone il più grande pezzo di tecnologia dei Maximal, la Chiave a Transcurvatura, che può aprire portali attraverso lo spazio e il tempo con infiniti mondi da distruggere. Il leader dei Maximal, Apelinq, si sacrifica lottando contro Scourge per permettere agli altri Maximal di fuggire dal pianeta prima che Unicron lo divori. Ora sotto il comando di Optimus Primal, i Maximal usano la chiave per fuggire sul pianeta Terra.

Transformers – Il risveglio: il cast

Abbiamo visto la trama di Trasformers – Il risveglio, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Anthony Ramos: Noah Diaz
  • Dominique Fishback: Elena Wallace
  • Dean Scott Vazquez: Kris Diaz
  • Lauren Vélez: Breanna Diaz
  • Tobe Nwigwe: Reek
  • Michael Kelly: Agente Burke
  • Sarah Stiles: Jillian Robinson
  • Lucas Huarancca: Amaru
  • Leni Parker: signora Greene
  • Aidan Devine: Bishop

Streaming e tv

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
Ricerca