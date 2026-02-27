Transformers – Il risveglio: tutto quello che c’è da sapere sul film
Transformers – Il risveglio: trama, cast e streaming del film
Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers – Il risveglio, film del 2023 diretto da Steven Caple Jr. Basato sulla linea di giocattoli Transformers, rappresenta il settimo capitolo della serie cinematografica Transformers e il sequel di Bumblebee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il pianeta natale dei Maximal, una razza avanzata di Cybertroniani con modalità animale che si sono evoluti su un pianeta giungla colonizzato da altri Transformers molto tempo fa, viene attaccato dall’oscuro e malvagio dio del caos e divoratore di pianeti, chiamato Unicron. I suoi araldi, i Terrorcon, ed un esercito di droni Predacon, guidati da Scourge, cercano di ottenere per il loro padrone il più grande pezzo di tecnologia dei Maximal, la Chiave a Transcurvatura, che può aprire portali attraverso lo spazio e il tempo con infiniti mondi da distruggere. Il leader dei Maximal, Apelinq, si sacrifica lottando contro Scourge per permettere agli altri Maximal di fuggire dal pianeta prima che Unicron lo divori. Ora sotto il comando di Optimus Primal, i Maximal usano la chiave per fuggire sul pianeta Terra.
Transformers – Il risveglio: il cast
Abbiamo visto la trama di Trasformers – Il risveglio, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Anthony Ramos: Noah Diaz
- Dominique Fishback: Elena Wallace
- Dean Scott Vazquez: Kris Diaz
- Lauren Vélez: Breanna Diaz
- Tobe Nwigwe: Reek
- Michael Kelly: Agente Burke
- Sarah Stiles: Jillian Robinson
- Lucas Huarancca: Amaru
- Leni Parker: signora Greene
- Aidan Devine: Bishop