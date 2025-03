Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata, 9 marzo

Questa sera, domenica 9 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset.

Anticipazioni e trama

Il video di Oltan e Ozan finisce nelle mani dell’avvocato Elmas, accompagnato da alcune fotografie. Determinata ad umiliare Tarik, la donna decide di condividerlo pubblicamente, mentre lui continua a spendere senza freni nell’hotel di lusso di Behram. Quando il video viene caricato online, Yesim lo scopre e decide di mettere in atto la sua vendetta, accettando l’offerta di Nihal di far credere a Tarik che Melis sia sua figlia. In cambio Nihal chiederà a Tarik 500mila dollari, che si dividerà con Yesim. Ozan e Oylum informano la madre che Tarik ha cercato di corromperli per portarli dalla sua parte ma la rincuorano dicendole che non hanno accettato l’offerta del padre. Inoltre, Ozan la avvisa che ha iniziato a lavorare per Oltan con l’obiettivo di accedere ai suoi dati sensibili e trovare materiale con cui ricattarlo a sua volta. Oltan, sopraggiunto il freddo, si accinge a passare l’inverno nell’hotel di Behram.

Yesim accetta l’accordo di Nihal: faranno credere a Tarik che Melis (la figlia di Nihal) sia sua figlia e Nihal gli chiederà 500mila dollari per mantenere il silenzio. Selin chiarisce con Ozan che quello che è accaduto al ristorante è frutto solo di un equivoco: di comune accordo decidono di tornare ad essere amici. Taner, ex socio di Tolga, ricompare dopo anni per chiedere un bonus economico, visto che l’azienda è diventata molto redditizia. Intanto Tolga vuole organizzare un incontro con Guzide, Oylum ed Oltan, per comunicare a quest’ultimo che vuole tagliare ogni rapporto con lui. Umit, che si trova a casa di Yesim per riprendere la sua attrezzatura, sente e riprende la conversazione tra Yesim e Nihal riguardo la truffa nei confronti di Tarik. Quest’ultimo, convinto della paternità grazie all’analisi del DNA, accetta di dare 200mila dollari a Nihal. Elmas legge la mail di Tarik in merito al test del DNA e alla transazione bancaria, decide quindi di condividere tutto con Guzide.

Oltan viene portato in ospedale e operato d’urgenza. Tolga è oppresso dal senso di colpa: proprio mentre stava per dire a suo padre che non voleva più avere nulla a che fare con lui, questi ha sacrificato la propria vita per difendere Tolga da un proiettile destinato a lui.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.