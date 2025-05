Ipek, Azra e Serra mettono in atto un piano contro Guzide, grazie all’aiuto di Bilal, un amico attore di Serra. Il ragazzo, infatti, si reca allo studio dell’avvocato con il nome fittizio di Suat Pakaydin, le chiede aiuto per una causa legata a una grossa eredità e le racconta che il giudice Gazanfer e il cancelliere gli hanno chiesto una tangente di due milioni di dollari. Guzide casca nel tranello e tutta la conversazione viene registrata. Poco prima Yesim aveva sentito Azra parlare al telefono con Ipek e aveva provato a mettere in guardia Guzide, senza successo.

Ipek, Serra e Azra fanno manipolare da un tecnico del suono l’audio della registrazione del colloquio tra Guzide e Bilal, rimontandolo affinchè sembri che Guzide abbia chiesto due tangenti da un milione, una per lei e l’altra per corrompere il giudice. La registrazione viene data da Asra al suo amico Rustu, per il cui giornale online la ragazza collabora, con l’intenzione di creare un nuovo scandalo e distruggere definitivamente la reputazione della donna. Kahraman va a cena da Guzide insieme a Oylum e Can, nonostante Mualla sia contraria. Durante la cena, senza preavviso arriva Tolga a portare dei documenti a Guzide: assistendo alla scena familiare, cade nello sconforto. Ipek viene assunta da Oltan. Tarik è ai ferri corti con Yesim, la tratta malissimo e va a cena con Oyku, Zelis e Ozan, lasciandola sola a casa. Sezai ha comprato per Ipek un’auto nuova e Ipek non ha il coraggio di dirgli che ne aveva già comprata una molto più grande.

Yesim affitta una cassetta di sicurezza nell’ufficio postale e nasconde al suo interno una chiavetta contenente il video in cui Tarik uccide Korkmaz. Poi si reca da Guzide e le consegna il numero della chiave per aprire la cassetta, facendosi promettere che la aprirà solo e soltanto qualora le succeda qualcosa. Guzide cerca di farsi dire cosa contiene la cassetta ma Yesim non rivela nulla. Poi questa comunica a Tarik di essere a conoscenza dell’omicidio da lui commesso. Lui tenta di strozzarla ma Yesim lo avvisa che, qualora le succedesse qualcosa, rischierebbe di essere denunciato alla polizia. Tarik quindi molla la presa e si arrende alla donna che, a partire da questo momento, inizia ad avanzare pretese verso di lui. Kahraman visiona il video di Celal e scopre che la donna che ha visto il sicario di Behram prima che questi venisse colpito è Oylum. La notizia lo sconvolge ma decide di non farne parola con nessuno.