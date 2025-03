Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 28 marzo

Questa sera, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Behram è sempre più convinto che sposerà Oylum. Tolga, insieme a Ozan, si intrufola nella sua azienda per cercare di entrare nel server, ma il tentativo viene sventato: Oltan ha cambiato il software e Tolga non può accedere. Oltan sfoga con Elmas la sua amarezza dovuta all’allontanamento del figlio. Come se non bastasse, quest’ultimo vende anche l’azienda e restituisce al padre 10 milioni di dollari. Oylum è preoccupata per la gravidanza e soprattutto infelice della sua relazione; promette alla madre che lascerà Behram: lui è sempre più geloso e opprimente, tanto da farla seguire ovunque. Con l’aiuto di Zeynep, riesce a liberarsi del suo autista e va a farsi visitare, il quale le dà appuntamento per eseguire l’aborto il giorno stesso. Ma quando arriva in ambulatorio trova Behram ad attenderla. Nel frattempo, Oltan continua a ricattare Ozan, chiedendogli di portare una borsa contenente 200.000 dollari a un avvocato.

Oylum chiede a Behram di non rivelare la sua gravidanza, specialmente alla madre, e lui acconsente. Quando Guzide li vede insieme, coglie l’occasione per parlare a Behram della sua relazione con la figlia, dicendogli chiaramente che lei non approva. Emin riconsegna a Tarik il flacone contenente la sostanza con cui qualcuno ha provato a ucciderlo. Sfortunatamente sul flacone non sono state trovate impronte e l’avvocato si domanda chi possa essere stato a provare a togliergli la vita. Ozan è in dubbio su cosa fare riguardo la richiesta di Oltan, perché teme che se dirà di no, Oltan capirà che lui ha scoperto la verità su Kaan. Nazan scopre che Sezai è stato arrestato e informa Guzide che, grazie all’aiuto di Elmas, riesce a trovare la prigione in cui è detenuto l’uomo e va a trovarlo. Elmas riesce ad aiutare Guzide anche in un’altra impresa: farle riavere la sua casa. Con l’atto di proprietà in mano, Guzide caccia via di casa Tarik e Yesim.

Guzide e la sua famiglia rientrano in possesso della loro casa. Tarik dice a Yesim di sapere che è stata lei ad avvelenarlo, poi minaccia Umit di non fargli più vedere sua figlia se questi non gli riferirà ogni singola mossa di Guzide. Oylum dice a Zeynep che devono trovare un altro medico che la faccia abortire, perché Behram ha minacciato quello da cui si è fatta visitare.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.