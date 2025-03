Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 17esima puntata, 23 marzo

Questa sera, domenica 23 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la 17esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre, ma lui riesce a declinare l’invito, spiegandole che, dopo quanto è accaduto, deve stare vicino alla sua famiglia. Oltan non trova più il video di Kaan che prova che il ragazzo è vivo. La chiavetta USB che lo contiene viene spedita a Tolga, il quale dice la verità a Guzide. Questa inoltre scopre che Umit le ha mentito sul suo lavoro e che, per tutto il tempo che diceva di andare a lavorare, produceva creme nella vecchia casa. Sopraggiunti entrambi sul posto, trovano la casa a soqquadro e pensano che siano venuti i ladri. In realtà, è quello che vogliono far credere Yesim e Ilknur, che per guadagnare soldi, hanno venduto alcuni beni fingendo di essere state derubate. Successivamente, le due donne apprendono la notizia che Tarik ha diseredato Ozan e Oylum e ha designato come erede Oyku. Pur essendo inizialmente elettrizzata, Yesim inizia a preoccuparsi.

Tolga va a casa di Guzide per mostrarle il video di Kaan e rassicurarla sul fatto che suo figlio Ozan non è veramente un assassino come tutti loro hanno creduto fino ad ora, ma che in realtà è stato tutto un piano del padre per ricattare Ozan. Quando Ozan apprende la notizia, va su tutte le furie e vuole andare da Oltan per affrontarlo, ma Tolga lo ferma e gli suggerisce di non far sapere al padre che lui ha scoperto tutto, ma di continuare a fargli credere di averlo ancora in pugno, così potrà scoprire qualcosa su di lui per poterlo incastrare. Nel frattempo, Oltan è ancora alla ricerca di Ibo. Abdus scopre che l’ultimo posto in cui è andato Ibo è l’ufficio di Tarik e i due si intrufolano nell’ufficio per riprendere le chiavette USB. Tarik è ricoverato in ospedale in terapia intensiva dopo aver avuto un infarto. Oylum decide di andare a trovare il padre, ma appena Yesim la vede, la fa uscire dalla stanza. Le due iniziano a litigare e interviene Behram.

Tolga comunica a suo padre di essere a conoscenza del video di Kaan e Lara, lo insulta per ciò che ha fatto e prende le distanze da lui. Yesim arriva nell’ufficio di Tarik ma è tutto in ordine. Approfitta così delle telecamere imbrattate per rubare dei soldi nella cassaforte, dei cellulari e il portatile. Tolga si presenta davanti a casa di Oylum e le chiede perdono. Lei lo ignora ed entra in casa. Uscendo, Tolga incontra Behram e gli giura che riconquisterà Oylum. Decide poi di lasciare Selin perché è consapevole di non provare nulla per lei.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.