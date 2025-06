Nazan rivela a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione. Poi la esorta a parlare con Dundar Terzioglu, che potrebbe essere il suo figlio biologico. Sezai va a cenare a casa di Kadriye e parlano dei vecchi tempi. Oylum e Tolga vengono portati alla stazione di polizia per rilasciare le loro testimonianze riguardo la sparatoria avvenuta a casa di Asli. Quando Kahraman chiama Oylum, lei gli racconta l’accaduto, omettendo però che si trovava insieme a Tolga. Preoccupato, Karhaman, va alla stazione di polizia e scopre che Oylum le aveva tenuto nascosto l’incontro con Tolga. Guzide e Tarik decidono di incontrare Dundar Terzioglu, un giovane imprenditore. Ma quando gli rivelano che c’è la possibilità che loro siano i suoi veri genitori, il ragazzo pensa che sia un piano dei suoi avversari e li manda via. Guzide, ormai demoralizzata, dice a Necati di non voler più continuare la ricerca. Nel mentre Sezai, dispiaciuto per come siano andate le cose con Guzide, incontra Ozan per chiedergli un aiuto.

Kahraman è convinto che Oylum si sia incontrata più volte in segreto con Tolga grazie alla sua amica Asli, non sa che Oylum invece non ne sapeva nulla. Durante un brutto litigio afferma di non potersi fidare di lei e Oylum torna a casa di Guzide insieme a Can, convinta di voler chiedere il divorzio. Ilknur commenta la situazione con Oznur e, non sapendo il vero motivo del litigio della coppia, si convince che Kahraman tradisca Oylum. L’evento di Umit, Yesim e Zeynep è un grande successo. Con grande sorpresa fra gli ospiti sono presenti anche Oltan e Ipek. Il giorno dopo Yesim va da Oltan per mostrargli il video dove Ipek cerca di investire Guzide. Quando Oltan prova a parlarne con Ipek, la ragazza inizia a disperarsi convinta che ora Guzide le porterà via anche Oltan. Mualla fa visita a Kadriye e finalmente rivela la verità: Kahraman e’ figlio di Kadriye e Kenan Tahir Dicleli (il padre di Behram).