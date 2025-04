Zelis e Ozan si sposano in segreto. Zelis lo dice alla madre, che non reagisce bene alla notizia, perché non approva che la figlia stia con il figlio di Guzide. Tolga dice al padre che Selin lo ha lasciato a causa di Oylum, ma Oltan capisce che c’è dell’altro dietro alla decisione di Selin.

Sezai chiede scusa a Guzide per la sua reazione dopo aver visto la sua foto con Tarik in casa di Oylum. Ozan decide di confessare a sua madre il suo matrimonio segreto con Zelis, per difenderla dalle accuse dello zio Umit, che la associa a Yesim dopo che la televisione ha trasmesso un video compromettente con quest’ultima protagonista. Il giorno seguente, nell’albergo appena acquistato da Behram, si tiene il matrimonio di Tolga con Selin e Serra mostra in diretta sui social i preparativi, che Oylum segue con animo irrequieto. In effetti sembra proprio che la ragazza non riesca a togliersi questo matrimonio dalla testa, al punto che Behram si accorge della sua insofferenza e, durante la cena a casa di Guzide per festeggiare Ozan e Zelis, s’infuria con sua moglie, alza la voce con sua suocera e se ne va in preda alla rabbia. Oltan si accorge che Tolga non è davvero convinto di sposare Selin ma il ragazzo nega e va fino in fondo.

Oltan, dopo aver visto il video di Suat che spara a Tolga su ordine di Behram, decide di vendicarsi. Yesim implora Guzide di convincere Tarik a ridarle Oyku, poi ascolta per caso una conversazione telefonica di Korkmaz con Tarik e li segue di nascosto. I due s’incontrano perché Korkmaz è braccato dalla polizia e ha bisogno di aiuto per fuggire; quando Tarik glielo nega, Korkmaz lo minaccia di trascinarlo a fondo con lui e l’avvocato lo uccide, sotto gli occhi di Yesim che li sta spiando e riprende l’omicidio. Mualla è convinta che Olyum non debba pensare alla propria carriera, ma al nascituro e convince Behram a impedirle di sostenere l’esame di abilitazione. Levent, seguendo gli ordini di Behram, temporeggia per impedire a Oylum di arrivare all’istituto in tempo e si ritrova costretto a provocare un incidente in auto per fermare la ragazza. Il medico del pronto soccorso comunica a Behram che potranno salvare solo uno tra Oylum e suo figlio.