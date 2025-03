Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata, 16 marzo

Questa sera, domenica 16 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Sezai comunica a Güzide la sua decisione di partire per il Canada per incontrare la figlia. Il giudice conferma l’imputazione per omicidio premeditato nei confronti di Yeşim, fissando la sua cauzione a 2 milioni e mezzo di lire turche. Güzide viene convocata dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati dopo aver ricevuto una segnalazione su di lei. E’ accusata di aver divulgato dei segreti commerciali su un suo cliente, ma Güzide sospetta che ci sia lo zampino di Tarik dietro tutto questo. Scopre infatti che Ismet, amministratore delegato della Pedromol, e Salih, sono clienti di Tarik. Güzide decide allora di andare da Ismet e avvia una diretta sul suo profilo social per smascherarli, accusandoli di aver cospirato contro di lei. Mentre Tarik sta guardando la diretta di Güzide, viene rapito da due uomini. Yesim esce di prigione e torna a casa, dove la aspetta una brutta sorpresa. Si accorge che la corrente in casa è saltata e scopre che le utenze sono state chiuse da Güzide dopo la vendita della casa. Sezai decide di partire per il Canada, ma mentre sta andando in aeroporto, viene fermato dalla polizia e portato in centrale.

Guzide aspetta una telefonata da Sezai dal Canada, ma non riesce a mettersi in contatto con lui. Oylum, disperata, si sfoga con sua madre e le racconta del bacio dato a Behram, per porre termine al suo amore impossibile con Tolga. Lei cerca di consolarla, le promette che non ostacolerà la loro relazione, ma le dice anche che a volte mettere da parte le ragioni del cuore può aiutare a non avere rimpianti: il suo rimpianto è quello di non aver scelto un uomo che l’avrebbe amata senza farla mai soffrire. Behram riesce ad estorcere a Guzide delle informazioni su Oylum e quando scopre che la sua amata e Tolga si sono lasciati decide, contro la volontà della ragazza, di presentarsi a casa sua con un dolce. Oylum però è seccata e riluttante a uscire: ha appena scoperto che Tolga e Selin sono stati sorpresi insieme dai paparazzi e che la sua amica viene presentata al mondo come la nuova fidanzata di Tolga.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.