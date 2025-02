Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata, 16 febbraio

Questa sera, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la 12esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Tolga presenterà un conto moto salato a Guzide. Il ricco imprenditore convocherà la giudice sulla sua barca e le chiederà di assolverlo in una causa molto complicata. Guzide non avrà intenzione di aiutare Oltan che passerà ai ricatti mostrandole il video in cui Ozan ammette di ucciso Kaan. Guzide sarà sconvolta nel conoscere il segreto di suo figlio e si prenderà del tempo per decidere sul da farsi. La giudice sarà molto combattuta perché in molti anni di carriera non è mai andata contro la legge, ma soffrirà anche per suo figlio. Dopo averci riflettuto, Guzide telefonerà a Oltan dicendogli che rifiuta di piegarsi al suo ricatto e se Ozan ha commesso un reato è giusto che paghi.

Tutto sembrerà deciso, ma le cose si complicheranno ulteriormente per Ozan e questa volta Guzide non saprà davvero cosa fare. Al cantiere di Oltan, infatti, Ozan avrà un violento litigio con l’operaio che ha rubato la merce al suo capo. I due uomini arriveranno alle mani e Ozan spingerà l’operaio per allontanarlo da lui, ma l’uomo cadrà nel vuoto. Ozan sarà di nuovo in guai molto seri. Dopo la sua spinta l’operaio precipiterà nel vuoto e sarà in fin di vita. I soccorsi saranno immediati, ma anche l’arrivo della polizia non si farà attendere e Ozan finirà in commissariato. Il giovane spiegherà di aver agito per difesa, ma per provarlo servirà la testimonianza degli altri operai presenti. A quel punto interverrà Oltan che con una nuova telefonata metterà Guzide di fronte a una scelta: se accetta di aiutarlo nella causa, lui farà scagionare subito Ozan grazie alla testimonianza degli operai. Oltan avvertirà Guzide che in caso contrario sui figlio si ritroverà in una situazione senza via d’uscita. Anche se sarà molto combattuta, questa volta Guzide sceglierà di salvare il figlio e accetterà a malincuore la proposta di Oltan.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.