Yesim e Umit vengono portati in cella. Sezai prenderà la difesa di Umit e Guzide quella di Yesim. L’accusa è gravissima: per entrambi, omicidio colposo. Un sito di notizie invia a Oltan un servizio che sta per diffondere la notizia morte della figlia adottiva di Tolga e Selin, chiedendo del denaro perché non venga diffuso in rete. Selin è disperata e vuole andare dalla famiglia originaria della bambina a chiedere perdono. Tolga cerca di scongiurare la cosa, ma è costretto ad accompagnarla. Yesim e Umit sono convocati in udienza preliminare, dove il pubblico ministero chiede la conferma della detenzione preventiva, ma Guzide riesce ad ottenere il rilascio dei due, in cambio di una cauzione esorbitante: due milioni e mezzo di lire turche a testa. Sezai si offre di pagare la cauzione di entrambi, ma Guzide, dopo aver rifiutato, accetta che Sezai paghi quella di Umit, asserendo che quella di Yesim spetta a Tarik.

Tolga continua a vegliare su Selin che non vuole uscire dalla camera della bambina. Per un imprevisto lavorativo è costretto ad andare via e chiede a Serra di controllare la sorella durante la sua assenza, ma Serra riceve una telefonata da Ipek e le due, insieme ad Azra, decidono di uscire a bere un caffè. Serra lascia Selin a casa da sola e quando Tolga rincasa, trova macchie di sangue per terra e sui muri. In televisione viene diffuso il video che immortala Sezai e Guzide entrare in tribunale per l’udienza di Umit e Yesim. Questo video viene visto anche da Ipek che, di conseguenza, scopre che suo padre ha deciso di fare da avvocato a Umit. Ipek vive questa situazione come l’ennesimo tradimento da parte di suo padre nei suoi confronti. Sezai paga la cauzione di Umit e Tarik quella di Yesim. I due imputati vengono così rilasciati e processati a piede libero. Oylum va in montagna con Kahraman e Can e i tre vivono un’esperienza per la prima volta insieme come una vera famiglia.

Tolga trova Selin nella camera della bambina mentre cerca di tagliarsi le vene per togliersi la vita. La ragazza è convinta di essere maledetta e di dover pagare per ciò che è successo alla bambina. Tolga, fortunatamente, riesce a toglierle il coltello dalla mano e la porta in un ospedale psichiatrico, dove decidono di ricoverarla.