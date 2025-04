Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata dell’11 aprile

Questa sera, venerdì 11 aprile 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Un flashback mostra il giorno precedente in aeroporto, dove Behram convince Oylum seguirlo, minacciandola che altrimenti avrebbe fatto sparare a Tolga. I due arrivano nella residenza di Cemalettin, lo zio di Behram, e Oylum conosce parte della famiglia del suo futuro sposo; l’accoglienza è molto calorosa, ma Oylum lentamente implode, finchè a un certo punto non ce la fa più e si ritira al piano di sopra. Qui viene raggiunta da Behram: lei gli chiede come faccia a sposare una donna che non è innamorata di lui e, in risposta, lui le racconta la storia dei suoi genitori, simile alla loro e con un lieto fine. Non essendo capito neanche con questo aneddoto, Behram concede a Oylum di andarsene, assicurandole che non farà del male nè a lei nè ai suoi cari; l’unica condizione che mette è che se lei farà nascere il bambino, lo crescerà lui. Oylum sceglie di andar via, ma mentre guida vede sul cellulare una foto sotto cui c’è scritto che Selin sta per diventare una Kasifoglu.

Oylum e Behram trascorrono il primo giorno da sposati insieme alla famiglia di lui e la notizia delle loro nozze circola già in rete. Tolga commenta l’articolo insieme al padre, ma l’uomo viene distratto da un foro sul muro che lo insospettisce. Oltan nota infatti un proiettile conficcato nel muro della casa di Tolga e non capisce per quale motivo sia stato sparato proprio lì. Anche Serra mostra alla sorella l’articolo sulle nozze di Oylum e cerca di far riflettere Selin sul suo rapporto con Tolga. Yesim prova, ancora una volta, ad andare a trovare la figlia in albergo, ma al suo arrivo, scopre che Tarik non alloggia più lì e che ha portato Oyku da un’altra parte, ma Necati non sa dirle dove. Yesim e Ilknur allora, trovano un altro modo per scoprire il nuovo indirizzo della villa dove si sono trasferiti Tarik e la bambina. Mesut, involontariamente, origlia un discorso tra Abdus e Zelis e scopre che la ragazza è il corriere di Oltan.

Sezai viene ufficialmente assolto e decide di festeggiare la lieta notizia con Guzide, ma Oyku telefona alla donna in cerca di aiuto, perché Tarik è svenuto e ha sbattuto la testa. Quando arriva sul posto, Guzide trova l’uomo cosciente, ma con la febbre alta e lo accudisce; quando questi inizia a rimettersi, la donna lo lascia alle cure di Zeynep, nonostante Tarik la implori di restare con lui. Behram regala a Oylum un’auto per poter uscire da sola, ma si lamenta con Mualla del fatto che sua moglie sembra non curarsi della propria gravidanza e di pensare soltanto a divertirsi con le amiche. Ozan affronta Zelis riguardo al fatto che è lei il corriere di Oltan, i due si rivelano a vicenda il modo in cui vengono ricattati da parte del ricco malfattore e decidono di unire le forze per consegnarlo alla giustizia. Tolga, Selin e Serra vanno a cena in un ristorante di lusso e all’uscita vengono assaliti da giornalisti che chiedono alla coppia quando avverranno le nozze.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.