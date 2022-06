Tornare a vincere: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 26 giugno 2022, va in onda in prima TV Tornare a vincere, un film drammatico sportivo uscito nel 2020 con un cast stellare. Diretto da Gavin O’Connor, dura circa 108 minuti e ha come protagonista Ben Affleck. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Tornare a vincere. Jack, il protagonista, è un carpentiere e lavora in un’impresa di costruzioni. Sta attraversando un periodo difficile, si è lasciato con sua moglie e sta affrontando una dura separazione per cui affoga i dispiaceri nell’alcool. La fortuna bussa alla sua porta un giorno quando gli viene offerto un nuovo posto di lavoro. Potrebbe diventare l’allenatore della Bishop Hayes, squadra di basket della scuola cattolica dove ha studiato quand’era ragazzino e ha raggiunto la popolarità come campione sul campo. Jack non si lascia scappare l’occasione e accetta, ma trova subito il primo ostacolo. I ragazzi sono bravi ma indisciplinati, per cui ci vuole il pugno duro. E, con determinazione, mette in piedi una squadra solida e sicura.

Tornare a vincere: il cast del film

Chi fa parte del cast di Tornare a vincere? Come anticipato, il protagonista è Ben Affleck che interpreta in questo caso Jack Cunningham. A fargli compagnia ci sono altri attori e attrici. Vediamoli con i rispettivi personaggi:

Ben Affleck: Jack Cunningham

Al Madrigal: Dan

Brandon Wilson: Brandon Durrett

Fernando Luis Vega: Sam Garcìa

Charles Lott Jr.: Chubbs Hendricks

Will Ropp: Kenny Dawes

Melvin Gregg: Marcus Parrish

Michaela Watkins: Beth Cunningham

Janina Gavankar: Angela

Glynn Turman: Doc

Hayes MacArthur: Eric

Rachael Carpani: Diane

Marlene Forte: Gale

Lukas Gage: Eddie

Streaming e TV

Dove vedere Tornare a vincere in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata e in prima TV su Canale 5 domenica 26 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando o al tasto 505 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.