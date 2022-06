Tornare a vincere, storia vera? Ecco da dove è tratto il film

Questa sera va in onda per la prima volta in TV Tornare a vincere, un film drammatico che affronta il tema dello sport con protagonista Ben Affleck. Diretto da Gavin O’Connor, racconta di Jack Cunningham, che lavora come carpentiere in un’impresa di costruzioni. La sua è una vita piuttosto misera, ora che sua moglie l’ha lasciato e quindi Jack ha sviluppato una dipendenza da alcolici. Riesce a rimettersi in sesto nel momento in cui gli viene offerta una seconda possibilità. No, non con sua moglie, ma con il basket. Jack può tornare sul campo ma come allenatore della Bishop Hayes, una squadra di basket della scuola cattolica dove Jack è cresciuto e ha conquistato ai tempi il titolo da campione. Ma quella raccontata nel film è una storia vera?

La storia vera da cui è tratto il film

Tornare a vincere è tratta da una storia vera? La risposta corretta è no, però è anche vero che può essere interpretata come una sorta di rivincita anche per Ben Affleck. L’attore ha affrontato un periodo piuttosto negativo prima di girare questo film, per cui si rispecchia molto nel personaggio che interpreta. Infatti ha definito l’esperienza sul set come una sorta di terapia. All’epoca stava affrontando il divorzio con Jennifer Garner e affogando i problemi negli alcolici. Inoltre anche la sua carriera aveva risentito di un arresto causato dal fallimento al botteghino di Justice League. Tornare sul set e cimentarsi con Tornare a vincere gli ha dato lo stimolo giusto per rimettersi sulla strada giusta.

