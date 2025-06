Torino is Fantastic: il concerto con Gerry Scotti e Noemi su Canale 5. Anticipazioni, cast, ospiti, cantanti, location, streaming

Torino is fantastic è un grande show musicale, condotto da Gerry Scotti e Noemi, per celebrare il Santo patrono del capoluogo piemontese. Un grande concerto che si è svolto il 24 giugno nella straordinaria location di piazza Vittorio Veneto, seguito dal suggestivo e celebre spettacolo pirotecnico. Ma vediamo insieme le anticipazioni, il cast e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Gerry Scotti e Noemi, una coppia inedita alla conduzione, faranno gli onori di casa di fronte a un pubblico gremito pronto a godersi una grande serata di musica dal vivo. Ospite speciale della manifestazione sarà Shaggy, il cantante giamaicano-statunitense che ha recentemente festeggiato il 30° anniversario della sua hit “Boombastic” rilasciando una nuova versione, “Boombastic (Fantastic)”, accompagnata da un video inedito.

Sul palco di “Torino is Fantastic”, evento organizzato da Friends & Partners, si esibiranno anche Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i finalisti di “Amici 24”: il vincitore assoluto Daniele Doria, il vincitore della categoria “canto” TrigNO, la vincitrice del premio della critica Antonia Nocca e i ballerini Alessia Pecchia e Francesco Fasano.

Streaming e tv

Dove vedere Torino is fantastic in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 oggi, 29 giugno 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.