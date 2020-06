Top Dieci: cast (concorrenti) e ospiti della prima puntata

Questa sera, domenica 14 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Top Dieci, lo show di Carlo Conti in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma che vede due squadre di vip sfidarsi in un lungo e divertente duello. Il primo nuovo programma in onda dopo l’emergenza Coronavirus che, per ovvi motivi, ha fermato la tv italiana e non solo. Ma quali sono il cast e gli ospiti di Top Dieci? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast, concorrenti ed ospiti

Quali sono i concorrenti della prima puntata di Top Dieci? Nella puntata di debutto di Top Dieci vedremo, come da format, due squadre di vip contendersi la vittoria finale. La prima squadra (chiamata: “I Principi abusivi”) sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani; la seconda (i “Don Matteo”) da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica.

Saranno ospiti della prima serata di Top Dieci il ct della Nazionale Roberto Mancini e il cantante e attore Massimo Ranieri. Non mancheranno poi ospiti presenti in Studio che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: i loro dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della loro carriera, e tante altre curiosità: un’occasione per farli conoscere ancora di più al pubblico. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast (concorrenti) e gli ospiti della prima puntata di Top Dieci, ma quante puntate sono previste? Lo show, condotto da Carlo Conti, sarà composto da quattro puntate dalla durata di circa 2 ore. Da segnalare che la prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica, mentre le successive tre saranno trasmesse di venerdì. Di seguito la programmazione completa su Rai 1:

Prima puntata: domenica 14 giugno 2020

Seconda puntata: venerdì 19 giugno 2020

Terza puntata: venerdì 26 giugno 2020

Quarta puntata: venerdì 3 luglio 2020

La programmazione potrebbe variare. Dove è possibile vedere lo show Top Dieci, di cui abbiamo visto ospiti e cast, in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

