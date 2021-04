A che ora inizia Top Dieci: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Top Dieci, il programma (varietà) di Carlo Conti in onda su Rai 1 da venerdì 23 aprile 2021? Tutte le sei puntate della seconda edizione dello show andranno in onda a partire dalle ore 21,25. La chiusura è prevista per le ore 23,59. Ogni serata avrà quindi una durata di circa 2 ore e 30 minuti (spazi pubblicitari inclusi). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 23 aprile 2021, ore 21,25

Seconda puntata: venerdì 30 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata: venerdì 7 maggio 2021, ore 21,25

Quarta puntata: venerdì 14 maggio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: venerdì 21 maggio 2021, ore 21,25

Sesta puntata: venerdì 28 maggio 2021, ore 21,25

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Top Dieci, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

