Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 13 novembre 2020 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 13 novembre 2020, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di Titolo V del 13 novembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Questa sera si parlerà nuovamente della sanità calabrese. Una settimana dopo l’intervista al Commissario per sanità in Calabria Cotticelli, poi sostituito dal Governo, Titolo V continua la sua inchiesta nella Regione diventata zona rossa. Tra i principali temi del programma condotto da Francesca Romana Elisei a Napoli e Roberto Vicaretti a Milano, gli ultimi sviluppi del caso discoteche sarde, portato in prima pagina dall’inchiesta di “Report”; un viaggio nella situazione degli ospedali nel Molise, un’altra Regione commissariata; il dramma di Torino, il giallo della Campania, la seconda Regione più colpita in questo momento dal virus; le nuove ordinanze restrittive in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, un’inchiesta sul piano di distribuzione del vaccino che verrà.

Ospiti

Tra gli ospiti della serata il Presidente reggente della Calabria Nino Spirlì, il Presidente del Molise Donato Toma, Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna, la sindaca di Torino Chiara Appendino, Melania Rizzoli, Assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Lombardia, Aldo Cazzullo e Massimo Gramellini, Alessandro Sallusti Direttore de “Il Giornale”, Giovanni Tizian giornalista di “Domani”, Marco Demarco e il conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci.

Titolo V, diretta tv e streaming

