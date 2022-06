Tim Summer Hits: la scaletta (ordine d’uscita) dei cantanti

Il primo appuntamento del Tim Summer Hits è previsto per oggi, giovedì 30 giugno 2022, in prima serata su Rai 2. Il concerto è condotto a quattro mani da Stefano De Martino e Andrea Delogu e intratterrà il pubblico italiano per ben sette serate, terminando ad agosto 2022. La prima puntata lancia moltissimi artisti amati nel panorama musicale italiano come Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo, Tananai e Umberto Tozzi. Ma qual è la scaletta e l’ordine di uscita? Scopriamolo insieme.

La scaletta: ordine di uscita dei cantanti

Di seguito vi riportiamo la scaletta della prima serata di Tim Summer Hits con l’ordine di uscita dei cantanti. Precisiamo che l’ordine potrebbe essere modificato:

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Carl Brave e Noemi

Elisa

Elodie

Fabri Fibra e Maurizio Carucci

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Irama

Luigi Strangis

Madame

Marco Mengoni

Marracash

Michael Bublè

Pinguini Tattici Nucleari

Tananai

Tommaso Paradiso

Umberto Tozzi

Tim Summer Hits streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 a partire da giovedì 30 giugno 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.