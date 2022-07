Tim Summer Hits 2022: anticipazioni, cantanti e scaletta di oggi, 14 luglio

Torna l’appuntamento con Tim Summer Hits 2022, il concerto dell’estate promosso da Tim che vede alla conduzione un magnifico duo. Stefano De Martino è affiancato da Andrea Delogu e insieme girano diverse città d’Italia regalando al pubblico uno spettacolo musicale tutto estivo. Anche questa terza tappa, come le prime due, è ambientata a Roma, precisamente a Piazza del Popolo. Ma quali sono gli artisti attesi sul palco? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni: cantanti e scaletta

Come già anticipato, anche questa terza puntata di Tim Summer Hits 2022 ha scelto come ambientazione la città eterna. Ma sul palco si cambia musica, perché gli artisti cambiano di serata in serata. Ecco quali sono i cantanti che si esibiranno questa sera per la terza tappa. Precisiamo che questo non è l’ordine di uscita corretto degli artisti per cui non è da intendere come scaletta:

Achille Lauro

Aka 7Even

Albe

Alvaro Soler

Bresh

Chiara Galiazzo

Coez

DEDdy

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga, Donatella Rettore E Tancredi

Elisa

Elodie

Fedez, Tananai, Mara Sattei

Francesco Gabbani

Gaudiano

Giusy Ferreri

La Rappresentante Di Lista

La Rua

Lda

Marco Masini

Margherita Vicario

Mario Biondi

Matteo Romano

Michele Bravi

Mr. Rain

Myss Keta

Nek

Nina Zilli

Raphael Gualazzi

Sam Ryder

Sissi

The Kolors

Tommaso Paradiso

Valentina Parisse

Vegas Jones

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la terza puntata giovedì 14 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.