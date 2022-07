Tim Summer Hits 2022: anticipazioni, cantanti e scaletta di oggi, 7 luglio

Questa sera, giovedì 7 luglio 2022, va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2022, il concerto che riporta la musica dal vivo nelle piazze italiane. A condurre c’è Stefano De Martino che condivide il palcoscenico con Andrea Delogu. La televisione italiana propone in differita i concerti che stanno segnando l’estate della penisola. Dopo la prima tappa che ha inaugurato l’edizione 2022 a Roma, la seconda puntata condivide la stessa location, ma ravviva la proposta con altri artisti sul palco. Scopriamo quali sono tutte le anticipazioni del concertone.

Anticipazioni: cantanti e scaletta

Come già anticipato, anche la seconda puntata di Tim Summer Hits 2022 ha scelto come location Roma, precisamente Piazza del Popolo. Tantissimi sono gli artisti che hanno dato il loro contributo nel corso della serata. Ecco quali sono i cantanti attesi sul palco: Aiello, Alex, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse. Ecco la scaletta della seconda serata riportata da TV Sorrisi e Canzoni:

Aiello

Alex

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Malika Ayane

Baby K

Boomdabash e Annalisa

Coez

Francesco Gabbani

Gaia

Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo

Lazza & Mika

Fabrizio Moro

Nek

Raf

Francesco Renga

Sangiovanni

Tananai

Valentina Parisse

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la seconda puntata giovedì 7 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.