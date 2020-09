Tiki Taka: gli ospiti della nuova edizione condotta da Chiambretti

Tiki Taka: gli ospiti della nuova edizione

Questa sera, 21 settembre 2020, su Italia 1 va in onda Tiki Taka, programma Mediaset che commenterà il nostro calcio con tanti ospiti in studio e ironia. Alla conduzione invece di Pierluigi Pardo, storico conduttore del programma, vedremo Piero Chiambretti. Ma quali saranno gli ospiti di Tiki Taka? Nel cast degli opinionisti di Tiki Taka troviamo ogni settimana il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Tra le presenza fisse ci saranno anche delle conferme rispetto alle passate edizioni. Il pubblico ritroverà infatti Francesca Barra, che lavorava con Chiambretti a La Repubblica delle donne, e Francesca Brienza, giornalista tifosa della Roma e compagna dell’ex allenatore giallorosso Rudi Garcia. Faranno parte della squadra guidata da Chiambretti anche Franco Ordine e Giampiero Mughini – storiche presenze nel talk sportivo di Italia 1 – e Fabrizio Ferrari, giornalista ex biografo di Maurizio Sarri. Non ci saranno invece il giornalista Maurizio Pistocchi e soprattutto Bobo Vieri. L’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale è furioso per essere stato “silurato” dal talk show calcistico Tiki Taka. Vieri si è sfogato in una intervista al Corriere della Sera: “Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. “Dall’oggi al domani, senza motivo: è una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali”, ha detto Bobo. A questi ospiti si aggiungeranno i vari protagonisti del nostro campionato: allenatori, dirigenti e calciatori.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Tiki Taka ma dove vedere il programma in tv e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda a partire da stasera – 21 settembre 2020 – ogni lunedì in seconda serata a partire dalle 23,40 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il talk show sportivo sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

