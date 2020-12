The Voice Senior streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata, ovvero la semifinale di The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. “Mi è piaciuto questo mio ruolo un po’ defilato rispetto alle conduzioni ridondanti a cui sono abituata – ha detto la conduttrice Antonella Clerici -. Ascolto molto, guardo, c’è una carezza che ho nei confronti di queste persone e l’emozione non solo di sentirle cantare ma di conoscere anche le loro vite”. Ma dove sarà possibile vedere la quarta puntata, cioè la semifinale di The Voice Senior in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

The Voice Senior streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone, si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata (semifinale) di The Voice Senior, ma quante puntate sono previste per lo show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici? In tutto sono previste cinque puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (Blind Auditions): venerdì 27 novembre 2020, ore 21,20 TRASMESSA

Seconda puntata (Blind Auditions): venerdì 4 dicembre 2020, ore 21,20 TRASMESSA

Terza puntata (Blind Auditions): venerdì 11 dicembre 2020, ore 21,20 TRASMESSA

Quarta puntata (Knock out – semifinale): venerdì 18 dicembre 2020, ore 21,20 OGGI

Quinta puntata (finale): domenica 20 dicembre 2020, ore 21,20

Potrebbero interessarti Chi è Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Chi è Andrea Zenga, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020