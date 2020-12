The Voice Senior: anticipazioni, cast e streaming della semifinale | Quarta puntata

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 va in onda la quarta puntata, vale a dire la semifinale di The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Alla conduzione Antonella Clerici. Con lei (nel cast di The Voice Senior) i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Ma quali sono le anticipazioni sulla quarta puntata di The Voice Senior in onda oggi, 18 dicembre? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Prosegue questa sera, venerdì 18 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 con la quarta puntata (semifinale) The Voice Senior, la variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show ha una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle cinque puntate, alla conduzione Antonella Clerici, volto amatissimo della rete. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino.

È il momento della fase decisiva del Knock out, in attesa di scoprire, domenica 20 dicembre, nel corso della finale, chi sarà il primo vincitore dello show condotto da Antonella Clerici. Durante le tre puntate di audizioni al buio, le “Blind Audition”, si sono delineate le squadre di cantanti capitanate dai 4 coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D’Alessio, il team Carrisi con al timone Al Bano e sua figlia Jasmine, e il team Clementino.

Ciascun team è arrivato a questa fase con 6 concorrenti per squadra, ma solo due di loro avranno la possibilità di accedere alla finale. In due agguerritissime manche, secondo le anticipazioni di The Voice Senior, vedremo i 24 cantanti esibirsi per tentare di convincere ancora una volta il loro coach a passare il turno. Sarà infatti il coach a decidere chi far andare avanti nella gara, e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale di “The Voice Senior” in onda eccezionalmente a due giorni di distanza, domenica 20 dicembre.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della semifinale di The Voice Senior, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, 18 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Leggi anche: Quante puntate sono previste

Potrebbero interessarti Chi è Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Chi è Andrea Zenga, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020