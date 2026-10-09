The Voice Senior 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Senior 2026, la nuova stagione dello show musicale in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 9 ottobre 2026

Seconda puntata: venerdì 16 ottobre 2026

Terza puntata: venerdì 23 ottobre 2026

Quarta puntata: venerdì 30 ottobre 2026

Quinta puntata: venerdì 6 novembre 2026

Sesta puntata: venerdì 13 novembre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Senior 2026? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per The Voice Senior 2026, ma dove vederle in streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.