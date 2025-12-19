Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 21:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

Immagine di copertina
di Redazione TPI

The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

THE VOICE SENIOR 2025 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di The Voice Senior 2025 andata in scena stasera, 19 dicembre, su Rai 1? In aggiornamento 

Finalisti

Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici? In giuria Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. Per il team Arisa in finale troviamo Anna Maria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. La squadra di Rocco e Clementino porta nella finale di The Voice Senior 2025 Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino. Per il team di Loredana ci sono Gabriella Vai, Francesca Visentin e Francesca De Fazi. Infine con Nek troviamo i finalisti Francesco De Siena, Jacqueline Schweitzer Savio e Tiziano Cavaliere.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Pupi Avati. Che cinema la vita: tutto quello che c’è da sapere sul documentario su Rai 3
TV / Mulan: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / The Voice Senior 2025: le anticipazioni (concorrenti, cast, finalisti) della finale
Ti potrebbe interessare
TV / Pupi Avati. Che cinema la vita: tutto quello che c’è da sapere sul documentario su Rai 3
TV / Mulan: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / The Voice Senior 2025: le anticipazioni (concorrenti, cast, finalisti) della finale
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la finale
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 dicembre 2025
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 dicembre
TV / Ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un professore, Grande Fratello, Splendida cornice
TV / Grande Fratello 2025, vincitore: chi ha vinto la finale
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 18 dicembre
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie finale oggi, 18 dicembre
Ricerca