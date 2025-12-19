The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

THE VOICE SENIOR 2025 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di The Voice Senior 2025 andata in scena stasera, 19 dicembre, su Rai 1? In aggiornamento

Finalisti

Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici? In giuria Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. Per il team Arisa in finale troviamo Anna Maria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. La squadra di Rocco e Clementino porta nella finale di The Voice Senior 2025 Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino. Per il team di Loredana ci sono Gabriella Vai, Francesca Visentin e Francesca De Fazi. Infine con Nek troviamo i finalisti Francesco De Siena, Jacqueline Schweitzer Savio e Tiziano Cavaliere.