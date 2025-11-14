The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

The Voice Senior 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere The Voice Senior 2025, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 14 novembre 2025; la sesta e ultima venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa: