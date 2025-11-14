Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

The Voice Senior 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere The Voice Senior 2025, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 14 novembre 2025; la sesta e ultima venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: venerdì 14 novembre 2025 OGGI
  • Seconda puntata: venerdì 21 novembre 2025
  • Terza puntata: venerdì 28 novembre 2025
  • Quarta puntata: venerdì 5 dicembre 2025
  • Quinta puntata: venerdì 12 dicembre 2025
  • Sesta puntata: venerdì 19 dicembre 2025
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 14 novembre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 14 novembre
TV / The Voice Senior 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 14 novembre 2025
Spettacoli / Ezio Greggio parla della lite tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi
TV / Ascolti tv giovedì 13 novembre: Moldavia-Italia, Un matrimonio esplosivo
Ricerca