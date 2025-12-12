The Voice Senior 2025: cast, giudici, quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e giudici)

Nella scorsa puntata, i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt hanno già dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano all’appuntamento della Semifinale con sei cantanti ciascuno. Durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre cantanti che si esibirà nella “Finale”, in onda venerdì 19 dicembre, dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di “The Voice Senior”.

The Voice Senior 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Voice Senior 2025 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 14 novembre 2025; la sesta e ultima venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 14 novembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 21 novembre 2025 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 28 novembre 2025 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 5 dicembre 2025 TRASMESSA

Quinta puntata: venerdì 12 dicembre 2025 OGGI

Sesta puntata: venerdì 19 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.