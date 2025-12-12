Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

The Voice Senior 2025: cast, giudici, quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e giudici)

Nella scorsa puntata, i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt hanno già dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano all’appuntamento della Semifinale con sei cantanti ciascuno. Durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre cantanti che si esibirà nella “Finale”, in onda venerdì 19 dicembre, dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di “The Voice Senior”.

The Voice Senior 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Voice Senior 2025 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 14 novembre 2025; la sesta e ultima venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: venerdì 14 novembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: venerdì 21 novembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: venerdì 28 novembre 2025 TRASMESSA
  • Quarta puntata: venerdì 5 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Quinta puntata: venerdì 12 dicembre 2025 OGGI
  • Sesta puntata: venerdì 19 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 12 dicembre 2025
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 dicembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 dicembre 2025
Spettacoli / Pier Silvio Berlusconi su Amadeus: “Dovesse chiudere il contratto con Warner siamo aperti a professionisti come lui”
Spettacoli / Pier Silvio Berlusconi sulla sua imitazione al Gialappa Show: “Non mi somiglia per niente”
Gossip / Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: “Legame puro, non finirà con Ballando con le Stelle”
Ricerca