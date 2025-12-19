The Voice Senior 2025: le anticipazioni (concorrenti, cast, finalisti) della finale

Questa sera, 19 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior 2025, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. In giuria Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. Ogni coach ha tre concorrenti in finale. Chi sarà il vincitore? Di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni e finalisti

Ognuno dei quattro coach arriva a questa finale con tre concorrenti. Per il team Arisa in finale troviamo Anna Maria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. La squadra di Rocco e Clementino porta nella finale di The Voice Senior 2025 Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino. Per il team di Loredana ci sono Gabriella Vai, Francesca Visentin e Francesca De Fazi. Infine con Nek troviamo i finalisti Francesco De Siena, Jacqueline Schweitzer Savio e Tiziano Cavaliere. Nel corso di questa finale ascolteremo nuovamente queste 12 splendide voci. Solo uno sarà il vincitore.

The Voice Senior 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Voice Senior 2025 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima venerdì 14 novembre 2025; la sesta e ultima venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 14 novembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 21 novembre 2025 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 28 novembre 2025 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 5 dicembre 2025 TRASMESSA

Quinta puntata: venerdì 12 dicembre 2025 TRASMESSA

Sesta puntata: venerdì 19 dicembre 2025 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.