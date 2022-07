The Voice Senior 2022 (replica), vincitore: chi ha vinto l’edizione

Chi ha vinto la seconda edizione di The Voice Senior 2022? Il talent show è andato in onda su Rai 1 da novembre 2021 a gennaio 2022 con la conduzione di Antonella Clerici e Viale Mazzini ha riproposto la seconda stagione in replica sul primo canale per intrattenere gli italiani nel corso dell’estate. La prima puntata in replica, infatti, parte sabato 9 luglio 2022. Essendo un talent, il programma è composto da un team di coach il cui compito è quello di valutare le esibizioni dei concorrenti e capire chi può andare avanti. I coach sono Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Orietta Berti e Clementino. Trattandosi di una replica, si conosce già il nome del vincitore. Volete sapere chi ha vinto la seconda edizione?

Chi ha vinto The Voice Senior 2022? La puntata finale è andata in onda il 21 gennaio 2022 ed è stata divisa in due fasi. Nella prima, la conduttrice ha aperto un televoto per i dodici talent che hanno saputo farsi strada fino a quel punto del programma. Una volta terminata la prima fase, sono stati selezionati i primi quattro finalisti che dovranno poi affrontare la fase due con i propri cavalli di battaglia. Ed è alla fine dell’ultima fase che è stato annunciato il vincitore. Chi ha vinto la seconda edizione del talent show è Annibale Giannarelli, del team di Gigi D’Alessio.

Streaming e TV

Dove vedere The Voice Senior 2022 in diretta TV e live streaming? Il talent condotto da Antonella Clerici torna in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 9 luglio 2022 in replica con la seconda edizione. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD dalle ore 21:25. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.