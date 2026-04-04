Canzonissima: le anticipazioni della terza puntata, 4 aprile 2026

Questa sera, sabato 4 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione dalle 21.30 va in onda la terza puntata di Canzonissima, lo storico format condotto da Milly Carlucci che torna in una formula rinnovata per sei puntate. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative della nostra musica. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, cast, cantanti

Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri. Canzonissima, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, vede la partecipazione di un nutrito gruppo di cantanti che si esibirà in canzoni che fanno parte della nostra storia. Non tutti gli artisti saranno presenti per tutte e sei le puntate.

Il pubblico da casa, insieme agli ospiti e agli artisti presenti in studio, sarà chiamato a scegliere quella che verrà definita la “canzonissima”, ovvero il brano simbolo dell’edizione. L’obiettivo del programma sarà quindi individuare una canzone capace di entrare idealmente nella memoria collettiva e di essere consegnata alle nuove generazioni.

Le esibizioni saranno tutte rigorosamente dal vivo, accompagnate da un’orchestra di 25 elementi diretta dal maestro Luigi Saccà. Alcuni numeri saranno inoltre arricchiti da coreografie curate da Matteo Addino, in pieno stile varietà. Ogni puntata sarà costruita attorno a un tema diverso:

La canzone del cuore: una canzone di altri artisti che ha ispirato la loro carriera.

La dedica: una canzone di altri da dedicare a qualcuno o a qualcosa di speciale.

Il primo successo: il brano del proprio repertorio con cui è iniziato il rapporto con il pubblico.

La rivincita di Sanremo: una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore della gente.

La canzone che avrei voluto scrivere io: un brano amato e ammirato che ogni artista avrebbe voluto firmare.

Il tuo più grande successo: il brano simbolo della propria carriera.

Giuria, giudici, come si vota

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno tre componenti di voto: un pannello di personalità del mondo dello spettacolo, gli stessi cantanti in gara – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – e il pubblico, coinvolto attraverso i social.

Il “pannello dei magnifici sette” che aiuterà a scegliere la “Canzonissima della serata” è composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e streaming Canzonissima? Il programma va in onda su Rai 1 in prima visione ogni sabato sera dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Anche in streaming e on demand su Rai Play.