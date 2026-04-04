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Morgane 5 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Morgane 5 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Dove vedere Morgane 5 in diretta tv e streaming? La serie con protagonista Audrey Fleurot va in onda in prima serata su Rai 2 dal 18 marzo 2026. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie in onda in quattro puntate. Ma vediamo dove vedere la fiction in tv e streaming.
In tv
Appuntamento questa sera, sabato 4 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 con la terza puntata.
Morgane 5 streaming live
Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming o in modalità in demand su Rai Play.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per Morgane 5? La serie è composta da otto episodi, trasmessi su Rai 1 in prima visione dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30 in quattro puntate. Appuntamento ogni mercoledì. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 18 marzo 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: 25 marzo 2026 TRASMESSA
- Terza puntata: 4 aprile 2026 OGGI
- Quarta puntata: 11 aprile 2026