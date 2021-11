The Voice Senior 2021: i giudici del talent show di Rai 1. La giuria (coach)

Chi sono i giudici di The Voice Senior 2021? Una giuria in parte rinnovata quella di questa edizione del talent show di Rai 1 in onda in prima serata ogni venerdì per otto puntate dal 26 novembre 2021 alle ore 21.25, con la conduzione di Antonella Clerici. Il programma prevede che ad esibirsi siano cantanti over 60, pronti a dimostrare il loro talento e raccontare le proprie esperienze di vita, tutti accomunati dalla passione per la musica. A giudicare le loro performance saranno i quattro giudici di The Voice Senior 2021: confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi. Per la Berti questo è un anno da incorniciare, durante il quale sta vivendo una sorta di seconda giovinezza artistica.

La cantante infatti ha partecipato al Festival di Sanremo ed è protagonista del brano della scorsa estate, Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro. Sulla scelta di questo cambio in giuria, Antonella Clerici ha spiegato a Sorrisi e Canzoni: “Un po’ perché è l’anno di Orietta Berti, ma soprattutto perché si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Al Bano senza Jasmine non era carino”.

Anche quest’anno, saranno le canzoni al centro di The Voice Senior per un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore e che avranno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.

Le esibizioni dei concorrenti sono così occasione per omaggiare la memoria di alcuni tra i grandi nomi della musica italiana e internazionale come Louis Armostrong, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico Modugno ed Ennio Morricone. Tra gli altri generi proposti, i grandi classici – con i duetti, che coinvolgeranno sia i concorrenti che gli stessi coach –, la musica della grande tradizione partenopea e il rock (con anche l’interpretazione di un brano dei Måneskin). Sul palco di The Voice Senior non mancano, infine, poi le risate, alle quali si alternano momenti di riflessione, che hanno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.

Quante puntate

Abbiamo visto i giudici (coach) di The Voice Senior 2021, ma quante puntate sono previste per la seconda edizione? In tutto otto puntate, che ci accompagneranno il venerdì sera su Rai 1 prima e dopo le festività natalizie. Sono tre puntate in più rispetto allo scorso anno. Ecco la programmazione completa (attenzione potrebbe variare):