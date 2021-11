The Voice Senior 2021: giudici, cast, concorrenti, quante puntate, streaming, Rai 1

Parte da venerdì 26 novembre 2021 la nuova edizione di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici che torna su Rai 1 dopo l’ottimo successo dello scorso anno. Protagonisti sono cantanti over 60, pronti a mettersi ancora in gioco, dimostrare il proprio talento e appassionarci e farci commuovere con le storie delle loro vite. A dimostrazione che l’arte non ha età. Elemento fondamentale dello show è il cast, con i giudici pronti a commentare le esibizioni e accaparrarsi per la propria squadra i migliori talenti. Vediamo insieme le novità di The Voice Senior 2021, il cast, la giuria, i concorrenti, quante puntate sono previste e dove vederlo in diretta tv e in streaming.

Cast: i coach (giudici)

Un cast parzialmente rinnovato quello di The Voice Senior 2021, che vede nuovamente alla conduzione Antonella Clerici, dopo gli ottimi ascolti dell’anno scorso. Tra i giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi. Per la Berti questo è un anno da incorniciare, durante il quale sta vivendo una sorta di seconda giovinezza artistica.

La cantante infatti ha partecipato al Festival di Sanremo ed è protagonista del brano della scorsa estate, Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro. Sulla scelta di questo cambio in giuria, Antonella Clerici ha spiegato a Sorrisi e Canzoni: “Un po’ perché è l’anno di Orietta Berti, ma soprattutto perché si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Al Bano senza Jasmine non era carino”.

Il meccanismo

Novità anche nella dinamica di gara del programma, che avrà un meccanismo rinnovato: sei puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach avranno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – sei per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia.

Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo tre concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica ‘Universal’.

The Voice Senior 2021: i concorrenti

Elemento cardine di The Voice Senior sono ovviamente i cantanti e le canzoni. Il talent in onda su Rai 1 infatti premia le più belle voci over 60 del Paese. Un modo per rimettersi in gioco e raccontare le proprie esperienze e l’amore per la musica. Assisteremo ad un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore e che avranno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.

Sono circa 2000 sono le candidature ricevute dalla segreteria casting Rai per partecipare a The Voice Senior. Di questi sono stati scelti 80 concorrenti, di cui anche una coppia), per un totale di 47 uomini e 34 donne. Ci sono 28 anni di differenza tra il partecipante più giovane (60) e quello più anziano (88).

Le regioni maggiormente rappresentate sono Toscana e Lazio, entrambe con 14 concorrenti. A cui seguono l’Emilia-Romagna con 12 e la Lombardia con 10. Al Sud, al primo posto c’è la Sicilia con 6 partecipanti, che precede la Campania con 4 e la Puglia con 3. Stesso numero di concorrenti anche per la Liguria, mentre Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Umbria avranno solo una rappresentanza. Ci sono poi 2 cantanti che vivono da tanti anni in Toscana, ma che sono nati in Calabria e una che vive da oltre 30 anni in Sicilia ma è nata in Sardegna.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast con i giudici e i concorrenti di The Voice Senior 2021, ma quante puntate sono previste per questa seconda edizione? In tutto otto puntate, che ci accompagneranno il venerdì sera su Rai 1 prima e dopo le festività natalizie. Sono tre puntate in più rispetto allo scorso anno. Ecco la programmazione completa (attenzione potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 26 novembre 2021

Seconda puntata: venerdì 3 dicembre 2021

Terza puntata: venerdì 10 dicembre 2021

Quarta puntata: venerdì 17 dicembre 2021

Quinta puntata: venerdì 24 dicembre 2021

Sesta puntata: venerdì 7 gennaio 2022

Settima puntata: venerdì 14 gennaio 2021

Ottava puntata (finale): venerdì 21 gennaio 2021

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.