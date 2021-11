A che ora inizia The Voice Senior 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia The Voice Senior 2021, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici su Rai 1? La messa in onda della seconda edizione dello show è prevista per otto puntate a partire da venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21.25. Un appuntamento confermato, e addirittura prolungato di tre puntate, dopo gli ottimi ascolti dello scorso anno. Protagonisti sono concorrenti over 60 pronti a mettersi in gioco e dimostrare le proprie abilità canore. Novità nella giuria. Ai giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, si aggiunge la new entry Orietta Berti, che prende il posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi.

Ogni puntata di The Voice Senior 2021 avrà una durata di circa 2 ore e mezza (pubblicità incluse) e ci farà compagnia anche nel 2022. La finale infatti è prevista per il 21 gennaio. Vediamo insieme la programmazione completa con la messa in onda delle otto puntate di questa seconda edizione (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 26 novembre 2021

Seconda puntata: venerdì 3 dicembre 2021

Terza puntata: venerdì 10 dicembre 2021

Quarta puntata: venerdì 17 dicembre 2021

Quinta puntata: venerdì 24 dicembre 2021

Sesta puntata: venerdì 7 gennaio 2022

Settima puntata: venerdì 14 gennaio 2021

Ottava puntata (finale): venerdì 21 gennaio 2021

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.