The Voice Senior 2022 (replica): cast, cantanti, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 9 luglio 2022, va in onda in replica la prima puntata di The Voice Senior 2022. Il talent show di Rai 1 è condotto per la seconda volta di fila da Antonella Clerici ed è andato in onda per la prima volta a novembre 2021 con la seconda stagione. Dopo aver conquistato il pubblico della Rai, Antonella Clerici ha voluto concedersi un bis con un nuovo ciclo di episodi, dando la possibilità a talenti più maturi di esibirsi su un palcoscenico ed essere valutati come ad un talent show per ragazzi. Ma cosa sappiamo della prima puntata, in onda in replica questa sera su Rai 1?

Cast e cantanti

Essendo un talent show, The Voice Senior 2022 propone un team di coach composto da nomi importanti della musica italiana come Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Berté che erano già presenti nella prima edizione e in più Orietta Berti. L’obiettivo è valutare le esibizioni dei concorrenti che dovranno rendere omaggio alla canzone italiana. I coach, oltre che a valutare le performance, saranno chiamati sul palco per esibirsi. Si rende omaggio a grandi artisti della musica italiana ed internazionale come Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Ennio Morricone e Domenico Modugno. Dei concorrenti che hanno partecipato alla prima puntata, soltanto in due non hanno ottenuto neppur un I Want You, cioè Benedetta Laurà e Daniele Conti. Chi invece ha ottenuto quattro spunte è Walter Sterbini, Carlo Andreoli, Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Eddie Oliva.

The Voice Senior 2022 quante puntate

Da quante puntate è composto The Voice Senior 2022? La seconda edizione del talent show quasi raddoppia il numero di puntate rispetto a quella precedente. Antonella Clerici ha intrattenuto il pubblico con otto puntate, tre in più rispetto alle cinque della precedente edizione. Di seguito vediamo qual è la programmazione che potrebbe essere soggetta a cambiamenti trattandosi di puntate in replica:

Prima puntata, sabato 9 luglio 2022

Seconda puntata, sabato 16 luglio 2022

Terza puntata, sabato 23 luglio 2022

Quarta puntata, sabato 31 luglio 2022

Quinta puntata, sabato 6 agosto 2022

Sesta puntata, sabato 13 agosto 2022

Settima puntata, sabato 20 agosto 2022

Ottava puntata, sabato 27 agosto 20220

Streaming e TV

Dove vedere The Voice Senior 2022 in diretta TV e live streaming? Il talent condotto da Antonella Clerici torna in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 9 luglio 2022 in replica con la seconda edizione. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD dalle ore 21:25. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.