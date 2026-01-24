Icona app
TV

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 24 gennaio

Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la terza puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. Ecco dove vedere in streaming e in tv la puntata di oggi.

In tv

The Voice Kids andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1, al tasto 1 del telecomando. In tutto sono previste sei puntate. Alla conduzione Antonella Clerici. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior.

The Voice Kids 2026 streaming live

Se non siete a casa potete seguire The Voice Kids 2026 in streaming e on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming, ma quante puntate sono previste per The Voice Kids 2026? In tutto sei episodi, in onda ogni sabato dalle 21.30 su Rai 1 a partire dal 10 gennaio. Il programma è registrato. La finale va in onda il 14 febbraio. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 10 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 17 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 24 gennaio 2026 OGGI
  • Quarta puntata: 31 gennaio 2026
  • Quinta puntata: 7 febbraio 2026
  • Sesta puntata: 14 febbraio 2026 (finale)
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca