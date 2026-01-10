Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Voice Kids 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

The Voice Kids 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2026? Il programma comincia sabato 10 gennaio 2026, alle 21:25, su Rai 1. Si tratta della quarta edizione del programma, spin off di The Voice dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. In tutto sono previste sei puntate, di cui quattro di Blind Auditions. Il programma è registrato. La finale va in onda il 14 febbraio. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 10 gennaio 2026
  • Seconda puntata: 17 gennaio 2026
  • Terza puntata: 24 gennaio 2026
  • Quarta puntata: 31 gennaio 2026
  • Quinta puntata: 7 febbraio 2026
  • Sesta puntata: 14 febbraio 2026 (finale)

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Kids 2026? Il programma va in onda ogni sabato e inizia intorno alle 21.30, dopo Affari Tuoi, e dura fino a mezzanotte circa. Al fianco di Antonella Clerici, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids 2026 in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su Rai Play e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Shrek e vissero felici e contenti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio
TV / The Voice Kids 2026: la nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Shrek e vissero felici e contenti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio
TV / The Voice Kids 2026: la nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1
TV / Ascolti tv venerdì 9 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni
TV / Tali e quali 2026: la classifica della prima puntata del 9 gennaio, vincitore
TV / Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata dello show
TV / Perfetta illusione: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Togo – Una grande amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Harry Potter e il principe mezzosangue: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tali e Quali 2026: quante puntate, durata e quando finisce
Ricerca