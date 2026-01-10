The Voice Kids 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2026? Il programma comincia sabato 10 gennaio 2026, alle 21:25, su Rai 1. Si tratta della quarta edizione del programma, spin off di The Voice dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. In tutto sono previste sei puntate, di cui quattro di Blind Auditions. Il programma è registrato. La finale va in onda il 14 febbraio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 10 gennaio 2026

Seconda puntata: 17 gennaio 2026

Terza puntata: 24 gennaio 2026

Quarta puntata: 31 gennaio 2026

Quinta puntata: 7 febbraio 2026

Sesta puntata: 14 febbraio 2026 (finale)

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Kids 2026? Il programma va in onda ogni sabato e inizia intorno alle 21.30, dopo Affari Tuoi, e dura fino a mezzanotte circa. Al fianco di Antonella Clerici, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids 2026 in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su Rai Play e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.