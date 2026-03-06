The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, prima puntata 6 marzo

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, va in onda la prima puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, 6 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky).

The Voice Generations 2026 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire The Voice Generations 2026 in streaming live su Rai Play, la piattaforma gratuita che mette a disposizione i programmi Rai da vedere su pc, tablet e smartphone. Inoltre si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Generations 2026? Appuntamento su Rai 1 per quattro puntate, a partire dal 6 marzo, alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.