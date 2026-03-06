The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, a che ora inizia, streaming, Rai 1

The Voice Generations è lo spin off di The Voice in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici in quattro puntate speciali, a partire dal 6 marzo 2026. A sfidarsi saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di “amore” e, soprattutto, da una grande passione: la musica. Al timone c’è Antonella Clerici accompagnata dai quattro coach che abbiamo visto sia a The Voice Senior che nella versione Kids. Si tratta quindi Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Di seguito tutte le informazioni.

Cast: giudici, giuria, coach, meccanismo, concorrenti

Lo spin-off di The Voice, intitolato The Voice Generations, va in onda su Rai 1 per quattro puntate dal 6 marzo con la conduzione di Antonella Clerici. Dopo il successo di The Voice Kids e di quello Senior, è il momento di un nuovo format musicale – giunto alla seconda edizione – che appassionerà tutta la famiglia. I coach in giuria restano gli stessi: Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. A sfidarsi nel canto saranno questa volta gruppi di amici o parenti. “Il format è sempre quello – ha detto la conduttrice – solo che qui alla base c’è la relazione tra i componenti del gruppo”.

Questa volta a mettere alla prova le loro doti canore sono gruppi di due o più persone legate da un rapporto di parentela, di amicizia o di amore, unite da una forte passione per la musica e appartenenti a diverse generazioni. Al termine delle audizioni al buio, ciascuno dovrà comporre la propria squadra di tre elementi che si contenderanno la vittoria.

Nelle prime tre puntate del format il pubblico assisterà alle cosiddette “Blind auditions”, durante le quali i coach ascolteranno di spalle i concorrenti decidendo di voltarsi solo quando saranno convinti della loro esibizione per aggiudicarsi il gruppo nella propria squadra. Nel caso dovessero voltarsi più coach in contemporanea, la scelta con chi stare spetterà al gruppo stesso. Al termine della terza puntata, ogni coach avrà una squadra composta da 7 gruppi da cui dovrà sceglierne per regolamento solo tre. Dunque saranno 12 i gruppi totali che accederanno alla finale del 27 marzo.

The Voice Generations: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni, i giudici e i concorrenti, ma quante puntate sono previste per The Voice Generations? In tutto quattro puntate per questa seconda edizione del nuovo spin-off di The Voice. Appuntamento in prima serata su Rai 1 dal 6 marzo. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 6 marzo 2026

Seconda puntata: 13 marzo 2026

Terza puntata: 20 marzo 2026

Quarta puntata (finale): 27 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Generations 2026 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.30 a partire dal 6 marzo 2026. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.