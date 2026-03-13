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The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, seconda puntata 13 marzo

Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, 13 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky).

The Voice Generations 2026 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire The Voice Generations 2026 in streaming live su Rai Play, la piattaforma gratuita che mette a disposizione i programmi Rai da vedere su pc, tablet e smartphone. Inoltre si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Generations 2026? Appuntamento su Rai 1 per quattro puntate, a partire dal 6 marzo, alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 6 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 13 marzo 2026 OGGI
  • Terza puntata: 20 marzo 2026
  • Quarta puntata (finale): 27 marzo 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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