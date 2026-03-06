The Voice Generations 2026: quante puntate, durata e quando finisce il talent show di Rai 1

Quante puntate sono previste per The Voice Generations 2026? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici è un nuovo spin-off che vedrà protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. Sono previste in tutto quattro puntate, il venerdì sera dalle 21.30 su Rai 1, dal 6 marzo 2026. Questa la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 6 marzo 2026

Seconda puntata: 13 marzo 2026

Terza puntata: 20 marzo 2026

Quarta puntata (finale): 27 marzo 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Generations 2026? L’inizio è previsto per le 21.30, la fine intorno a mezzanotte. Ogni puntata dunque ha una durata di circa 2 ore e mezza, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Generations 2026 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.30 a partire dal 6 marzo 2026. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.