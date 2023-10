The Reunion: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata

The Reunion è la serie in due puntate in onda su Rai 2. Il secondo e ultimo appuntamento è previsto per questa sera, 11 ottobre 2023, alle ore 21.20 con la messa in onda di ben quattro episodi. Una vera e propria maratona di oltre tre ore. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio di stasera, con il padre irraggiungibile, ora tocca a Maxime ripagare il debito. Pianelli apprende dal personale dell’ospedale che Ahmed è morto poco dopo aver menzionato un corpo nel muro della palestra. I sospetti si rivolgono immediatamente a Fanny. Pianelli e Manon si chiedono se qualcuno abbia ucciso Ahmed per metterlo a tacere. Le scoperte di Thomas e Maxime rivelano una verità che non avrebbero mai voluto conoscere…

Nel secondo episodio, il quarto della serie, Max crolla e confessa tutto ad Annabelle. Thomas trova le tracce di una casa misteriosa che è legata a Francis la quale viene torturata e picchiata da un uomo mascherato. Thomas scorge una somiglianza tra Fanny e Vinca. Nel quinto episodio di The Reunion, il terzo di oggi, Thomas è in lutto, il padre è morto e il fratellastro è in coma. Sempre più confuso si rivolge ad Annabelle che gli dice che Fanny ha tutte le risposte e che potrà svelargli la verità, facendogli così conoscere la vera Alexis. Infine nell’ultimo episodio torniamo indietro di 25 anni per vedere tutto quello che è successo dal punto di vista di Vinca. Intanto nel presente Annabelle si scontra con DeVille con in mano una pistola.

The Reunion: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda e ultima puntata, ma qual è il cast della serie? Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa serie in onda su Rai 2. Eccoli con i relativi personaggi interpretati.

Ioan Gruffudd (Thomas Degalais)

Ivanna Sakhno (Vinca Rockwell)

Grégory Fitoussi (Maxime Biancardini)

Dervla Kirwan (Annabelle Degalais)

Vahina Giocante (Fanny Brahimi)

Rupert Graves (Richard Degalais)

Shemss Audat (Manon Agostini)

Salóme Gunnarsdóttir (Alexis Deville)

Streaming e tv