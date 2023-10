The Reunion: trama, cast, quante puntate, libro e streaming della nuova serie di Rai 2

The Reunion è la nuova serie in onda su Rai 2 a partire dal 4 ottobre in prima serata alle 21.20. La serie è tratta dal best-seller “La jeune fille et la nuit” di Guillame Musso. Tre amici si ritrovano in occasione di un raduno di classe: anni prima la loro cara amica Vinca scomparve nel nulla. Il passato bussa e i tre amici hanno qualcosa da nascondere. Vediamo insieme la trama, il cast e tutte le informazioni.

Trama

La serie ci porta inizialmente in Costa Azzurra, durante l’inverno del 1997. In un prestigioso campus ricoperto dalla neve, scompare misteriosamente una ragazza. Da quel momento, la storia salta subito alla primavera del 2022 quando ritroviamo Fanny (Vahina Giocante), Thomas (Ioan Gruffudd) e Maxime (Grégory Fitoussi), tre amici un tempo inseparabili che non si sono più parlati da quella notte d’inverno del 1997 in cui si sono perse le tracce di Vinca (Ivanna Sakhno).

Sono trascorsi 25 anni ma Thomas ha deciso di rompere quel silenzio durato fin troppo presentandosi a una rimpatriata di ex studenti del liceo Saint-Exupéry. Così facendo, senza saperlo, metterà in pericolo la vita di tutti coloro che lo circondano, a cominciare da quella di Maxime. Una notizia imprevista risveglia la loro coscienza: la palestra sarà demolita a breve per fare spazio a un nuovo edificio. La verità rischia dunque di tornare incredibilmente a galla. A quel punto la vicenda viene raccontata mediante due linee temporali: una vede il ricomporsi di un’amicizia nel presente della Costa Azzurra; l’altra scioglie i nodi della misteriosa scomparsa di Vinca in un campus deserto e innevato.

The Reunion: il cast della serie

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa serie in onda su Rai 2. Eccoli con i relativi personaggi interpretati.

Ioan Gruffudd (Thomas Degalais)

Ivanna Sakhno (Vinca Rockwell)

Grégory Fitoussi (Maxime Biancardini)

Dervla Kirwan (Annabelle Degalais)

Vahina Giocante (Fanny Brahimi)

Rupert Graves (Richard Degalais)

Shemss Audat (Manon Agostini)

Salóme Gunnarsdóttir (Alexis Deville)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Reunion? In tutto tre puntate, per ognuna delle quali vengono trasmessi due episodi. La serie infatti è composta in tutto da sei episodi. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire cambiamenti):

Prima puntata: 4 ottobre 2023

Seconda puntata: 11 ottobre 2023

Terza puntata: 18 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere The Reunion in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì dal 4 ottobre alle 21.20. Anche in streaming su Rai Play.