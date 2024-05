Sanremo 2025, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi alla conduzione?

Alessia Marcuzzi e Carlo Conti potrebbero condurre il Festival di Sanremo 2025: è l’ultima indiscrezione sulla prossima edizione della kermesse musicale che potrebbe essere presentata da una coppia di conduttori.

A fornire l’anticipazione è il settimanale Oggi secondo cui la coppia sarebbe ben vista dai vertici Rai. Alessia Marcuzzi e Carlo Conti, inoltre, saranno al timone dei David di Donatello, la cui cerimonia di premiazione è in programma su Rai 1 nella serata di venerdì 3 maggio.

Proprio questa potrebbe essere un’occasione per testare la coppia di conduttori in vista di un possibile arruolamento al Festival di Sanremo.

Si tratta, comunque, di un’indiscrezione così come ce ne sono state molte altre negli ultimi mesi da quando Amadeus ha ufficializzato il suo addio.

Quel che sembrerebbe certo al momento è che al timone potrebbe esserci Carlo Conti. Il nome del presentatore, che peraltro ha già condotto tre edizioni della kermesse musicale, circola sin dall’inizio insieme a quelli di Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.

Se gli altri nomi non hanno mai acceso la fantasia di pubblicitari e vertici Rai, questo almeno è quello che è stato scritto nelle ultime settimane, quello di Conti è sempre stato in pole position anche in coppia con gli amici storici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.