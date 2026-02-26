The King’s Man – Le origini: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The King’s Man – Le origini, film del 2021 diretto da Matthew Vaughn. La pellicola è il prequel del film Kingsman – Secret Service. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1902, durante la guerra anglo-boera, l’aristocratico britannico Orlando, duca di Oxford, sua moglie Emily ed il loro giovane figlio Conrad visitano un campo di concentramento in Sud Africa, mentre lavorano per la Croce Rossa. Emily viene uccisa durante un attacco di cecchini boeri al campo, portando Orlando, un pacifista giurato (anche se un ex ufficiale dell’esercito a cui è stata assegnata la Victoria Cross), a determinare che il mondo ha bisogno di qualcuno che eviti tali conflitti prima che si verifichino.

Dodici anni dopo, Orlando ha reclutato due dei suoi servitori, Shola e Polly, nella sua rete di spionaggio dedicata alla protezione del Regno Unito e dell’Impero britannico da un possibile nuovo conflitto su scala mondiale. A fronte della mobilitazione dell’esercito e della campagna di arruolamento, Orlando vieta al figlio Conrad di arruolarsi, facendo intervenire anche l’amico Lord Kitchener, segretario di Stato per la guerra. Orlando e Conrad raggiungono l’amico del duca, l’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando, a Sarajevo. Conrad salva l’arciduca da una bomba lanciata da Gavrilo Princip, un giovane serbo che vuole uccidere l’arciduca, ma più tardi Princip riesce nel suo intento, sparando mortalmente a Ferdinando e a sua moglie Sophie e scatenando così la prima guerra mondiale.

The King’s Man – Le origini: cast

Abbiamo visto la trama di The King’s Man – Le origini, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ralph Fiennes: Orlando Oxford / “Artù”

Harris Dickinson: Conrad

Daniel Brühl: Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou: Shola / “Merlino”

Rhys Ifans: Grigorij Rasputin

Aaron Taylor-Johnson: Archie Reid / “Lancillotto”

Tom Hollander: Giorgio V / “Parsifal”, Guglielmo II di Germania e Nicola II di Russia

Gemma Arterton: Polly / “Galahad”

Matthew Goode: Capitano Morton / Il Pastore

Charles Dance: Horatio Herbert Kitchener

Stanley Tucci: ambasciatore USA / “Bedivere”

Joel Basman: Gavrilo Princip

Alexandra Maria Lara: Emily Oxford

Alison Steadman: Rita

Valerie Pachner: Mata Hari

Todd Boyce: Alfred DuPont

Ron Cook: Arciduca Francesco Ferdinando

Ian Kelly: Presidente USA Woodrow Wilson

David Kross: Adolf Hitler

August Diehl: Vladimir Lenin

Branka Katić: Tsarina Alix

Robert Aramayo: sergente maggiore Atkins

Daniele Gaeta: guardia del re

Streaming e tv

Dove vedere The King’s Man – Le origini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.